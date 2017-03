Algérie: Le cadavre du terroriste Z. Nacer Eddine alias "Chouaib" découvert dans une forêt à Tizi-Ouzou (MDN)

Alger — Le cadavre du terroriste dénommé Z. Nacer Eddine alias "Chouaib" a été découvert dimanche par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), dans la forêt Oued Taazibt dans la wilaya de Tizi Ouzou, a annoncé lundi le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert le 12 mars 2017, dans la forêt d'Oued Taazibt à TiziOuzou/1 RM, le cadavre du terroriste dénommé Z. Nacer Eddine alias "Chouaib", précise la même source.

Un autre détachement a découvert près de la commune de Béni Amrane, wilaya de Boumerdes/1 RM, une quantité de (50) kilogrammes de produits chimiques, rentrant dans la confection des explosifs", ajoute la source.

"De même un élément de soutien aux groupes terroristes a été arrêté à Skikda/5 RM".

Par ailleurs et "dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l'Armée nationale populaire en coordination avec les services des douanes a appréhendé à Sidi Belabès/2 RM, deux (02) narcotrafiquants et saisi (48) kilogrammes de kif traité et (02) véhicules".

"A Tamanrasset et In Guezzam/6 RM, des détachements de l'ANP ont intercepté deux (02) contrebandiers et saisi (04) véhicules tout-terrain, (09) motos et (08) détecteurs de métaux".

Des détachements de l'ANP et des éléments de la Gendarmerie Nationale ont intercepté dans des opérations distinctes menées à Tlemcen, Sidi-Belabès et Mostaganem/2 RM, (31) immigrants clandestins de différentes nationalités, indique le communiqué du MDN.