Algérie: Enseignement supérieur - La France souhaite développer la coopération dans un climat de confiance

"Cela dénote de l'existence d'une relation très forte entre les universités des deux pays", a-t-il soutenu, notant que le volet jeunesse, les réformes engagées et la nécessité d'améliorer le rendement et le niveau de performance du système d'enseignement supérieur ont également fait l'objet de discussions.

"Notre jeunesse (algérienne et française) a besoin de formation, d'éducation et d'ouverture sur le monde notamment à travers le développement des langues étrangères", a-t-il précisé.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de son entretien avec le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, M. Neri a fait savoir que la France a "la volonté de développer la coopération et les échanges (dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, NDLR) dans un climat de confiance et d'amitié".

Alger — Le président du groupe parlementaire d'amitié algéro-français au Sénat français, Alain Neri, a souligné lundi à Alger la volonté de son pays de développer la coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche dans un climat de "confiance" et d"'amitié".

