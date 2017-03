Au Niger, l'opposant Hama Amadou a été condamné à un an de prison ferme, ce lundi 13 mars,… Plus »

Sans leurs avocats, les prévenus ont ensuite refusé de parler. Le ministère public a requis des peines de trois ans de prison ferme pour Hama Amadou ainsi qu'une privation des droits civiques et politiques pendant cinq ans. La Cour s'est retirée pour délibérer. Il a été condamné à un an de prison ferme.

Quelle est l'urgence ? Nous, nous ne cherchons pas à gagner du temps. Nous exigeons simplement le respect de la loi et des droits de la défense. Et nous l'attendons. Quand il [ministère public] délibérera pour vendre sa décision, nous attaquerons sa décision », a ajouté maître Boubacar Mossi.

Le droit de la défense est bafoué dès le début de la procédure et, dans ces conditions, on ne pouvait pas rester parce que cela ne servirait à rien », a-t-il précisé.

