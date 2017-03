Sénégal: Le PUDC, "un vecteur de promotion" de développement durable, selon Abdoulaye Diop

Le taux de chômage est plus élevé parmi les personnes ayant le niveau BFEM/CAP/BEP et les… Plus »

"Je me réjouis de la participation de plusieurs délégations ministérielles de pays amis, participation qui traduit la forte résonnance du PUDC, au-delà des frontières du Sénégal, et qui consacre, au demeurant, le caractère de modèle de référence d'une telle initiative", a encore affirmé le directeur régional du PNUD en Afrique.

"Au regard du résumé des résultats, l'on ne peut que saluer une telle performance du PUDC, et avec admiration, parce que cette expérience est inédite, [...] parce que l'exécution [se fait] dans des temps records et sans hiatus", a-t-il argumenté.

Selon lui, " il y a urgence, particulièrement en Afrique, car la pauvreté est encore endémique dans beaucoup de pays, et surtout, en milieu périurbain et en milieu rural, malgré de fortes croissances économiques. Il y a urgence parce que les inégalités se creusent en milieu rural et milieu urbain".

Pour Abdoulaye Diop, le PUDC, "est un vecteur parfait de promotion, d'accélération et de sécurisation du développement durable et inclusif, gage d'une paix sociale".

"L'ingéniosité d'un tel programme réside dans le fait qu'il permet non seulement de satisfaire les impératifs du temps court , c'est-à-dire le temps des réponses aux exigences des populations, à la résolution de leurs problèmes quotidiens pressants et à l'amélioration de leurs conditions de vie", a déclaré M. Diop.

Dakar — Le Programme d'urgence de développement communautaire (PUDC) est "un vecteur parfait de promotion, d'accélération et de sécurisation du développement durable et inclusif", a affirmé lundi le directeur du Bureau régional pour l'Afrique du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), Abdoulaye Mar Dièye.

