Des étudiants en informatique, pneumatique, mécanique et électromécanique ont fabriqué des robots qui jouent au basket. Après cette étape, ils vont se concentrer sur la conception de robots qui vont travailler dans le stockage de l'eau potable et le filtrage de l'eau contaminée. L'expérience suscite tous les espoirs. Certains sont sélectionnés pour représenter le Sénégal à la première compétition robotique internationale aux États-Unis.

L'atelier n'est pas calme à l'école américaine, sise derrière la Cité des enseignants du supérieur à Mermoz. Une étudiante, âgée de moins de 20 ans, passe d'une table à une autre.

Son camarade, Souleymane Diop, 19 ans, est inscrit en informatique au Centre de formation professionnelle et technique Sénégal-Japon. Il est fixé devant son ordinateur. Sur l'écran, les données « Port 1, Port 2, Port 3... Port 9 » s'affichent. Ces dernières sont affectées à des sections spécifiques du robot.

Le Port 6 est pour le moteur de la droite, alors que le Port 9 est destiné au bras du robot. Un non initié se perd dans ces explications. Pour ces jeunes étudiants, il n'y a rien de diable pour employer leur langage.

« L'ordinateur ne connaît que le langage binaire : 1 est actif et le 0 est inactif », répète Abdoulaye Diallo, âgé lui aussi de 19 ans, également pensionnaire du Centre de formation Sénégal-Japon.

Après la programmation, ces étudiants s'assurent qu'il n'y a pas d'erreur. Il faut que tout soit à sa place pour que le robot puisse exécuter à la lettre toutes les tâches programmées. La chaîne s'enraille lorsque la plus petite erreur se glisse dans le processus.

« Après l'intégration des données, on vérifie d'abord, ensuite on compile, par la suite on télécharge et on connecte le « corps vex » à l'ordinateur, la manette par des clés Wifi, et on manipule à distance », expliquent Alla Sakho et Abdoulaye Diallo. La programmation robotique est un jeu d'enfants pour ces jeunes. Sur la table, deux garçons, à l'aide de tournevis, montent les ailes.

La structure métallique en aluminium est sur des roulettes. Les petits fils de couleur rouge et bleue s'entrelacent et s'enchevêtrent. A côté, les étudiants soulèvent et baissent les leviers. Ils s'assurent que tout va fonctionner après la fin de l'assemblage.

Khadidiatou Thiam, le foulard noir noué à la tête, taquine ses camarades. Elle passe de table en table. Elle raille une étudiante laissée sur le ring et qui s'emploie à faire des assemblages de la structure. Depuis sa tendre enfance, cette étudiante en électromécanique rêve de faire carrière dans l'aéronautique. La conception d'un robot est un travail d'équipe.

Dans le lot d'étudiants, on retrouve des informaticiens, des électromécaniciens... L'étudiante apporte sa touche en puisant dans ses connaissances. « Pour le moment, nous n'avons pas de problème, tout se passe bien. J'apporte une touche dans le système de puissance et transmission de mouvements », glisse Khadidiatou Thiam.

Les organisateurs de cet atelier de montage et d'assemblage de robot veulent donner la chance aux jeunes sénégalais d'exploiter leur talent, d'embrasser des métiers qui sont encore rares au Sénégal. C'est avec ces métiers émergents que le continent peut prétendre rattraper son retard.

« Après avoir effectué le tour dans quelques écoles, nous avons porté notre choix sur les jeunes du Cfpt Sénégal-Japon. Ils sont au nombre de 16.

Nous cherchons à éveiller le génie créateur qui dort en eux. Aujourd'hui, ils sont capables de fabriquer des robots qui exécutent des tâches spécifiques », affirme Mamadou Gakou, le mentor de l'équipe.

Il était à Dubaï, mais il est revenu pour partager son expérience. Ces jeunes représenteront le Sénégal à la première compétition internationale robotique qui se tiendra aux États-Unis. Les mentors espèrent faire une participation honorable.

Des robots pour filtrer l'eau

Les candidats sont déjà dans le bain. « Notre partenaire Micah, professeur en robotique à l'International school of Dakar (Isd) et qui a eu à diriger une équipe robotique en République dominicaine, a mis des équipements et des moyens à notre disposition, afin que nous puissions participer comme il se doit à ce grand rendez-vous », témoigne M. Gakou de l'équipe Senebot.

Après la phase d'acquisition de connaissances, d'assimilation des techniques d'assemblage et de programmation, les encadreurs envisagent la fabrication de robots à des buts utilitaires. Lesquels interviendront dans la potabilisation de l'eau.

Le travail va se poursuivre. « Après la conception des robots qui avancent et reculent, ces candidats ont une certaine maîtrise des techniques.

C'est sur la base de leurs nouvelles compétences qu'ils vont construire des robots qui s'activeront dans le stockage de l'eau potable et le filtrage de l'eau contaminée », informe Mamadou Gakou. C'est déjà un grand pas vers la maîtrise des techniques de conception robotique.