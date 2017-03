Burkina Faso: Attaques terroristes au Sahel

Les différents représentants d'organes de presse écrite et en ligne présents se sont montrés en phase avec elle au cours des échanges. Certains ont confié avoir même déjà entrepris des initiatives visant à contrôler leur publication sur cette situation sensible.

L'organe régulateur des médias a dénoncé notamment la tendance à propager des informations abusives (sans nécessairement maîtriser les tenants et les aboutissants), le matraquage médiatique (au point de ragaillardir les agresseurs) et la diffusion d'informations permettant de renseigner sur la situation des forces de défense et de sécurité. «Des choses peuvent être parfaites», a soutenu la présidente de l'organe de régulation, Nathalie Somé.

