Madagascar: La Jirama relance l'avis d'appel d'offres

Treize hôtels et restaurants ont subi des dégâts, suite au passage du cyclone Enawo à… Plus »

En ce qui concerne le gasoil, des avis d'appels d'offres émanant de la Jirama sont visibles sur le site internet de la société pour la livraison de ce type de carburant à ces groupes électrogènes à Antananarivo pour la période de six mois et de ces groupes de production en énergie thermique toute zone pour la même période.

Avec la difficulté financière que traverse la Jirama, ainsi que les problèmes d'alimentation et de production en énergie qui sévissent dans le pays, l'utilisation du fuel oil est tant réclamée par les différentes acteurs du secteur, et même au niveau du gouvernement.

Ce n'est pas tout. Deux autres avis d'appels d'offres concernent aussi la livraison de ce type de carburant pour les groupes thermiques de Mandena Tolagnaro, et les groupes thermiques d'Antananarivo pour les six prochains mois.

