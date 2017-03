Afrique: Escalade verbale entre les armées burundaise et rwandaise

Au plus haut niveau, le siège du Burundi était resté vide lors du sommet de 2016 des chefs d'Etat et de gouvernement des pays membres de l'Union africaine (UA) à Kigali, au Rwanda. (Source Pana).

Plus récemment encore, des députés burundais avaient évoqué des rasions de sécurité personnelle pour boycotter une session avec leurs homologues de l'Assemblée législative des Etats membres de la Communauté d'Afrique de l'Est, à Kigali, au Rwanda.

La crise débordante a encore eu des conséquences néfastes sur les échanges diplomatiques, ceux des biens et des personnes, pratiquement au point mort entre deux pays réputés naguère "frères" à tous points de vue socio-culturelle, économique, linguistique et ethnique.

Le Burundi accuse notamment le Rwanda de donner asile à des politiciens et des militaires ayant eu un rôle à jouer dans l'insurrection contre le troisième mandat présidentiel de 2015 et la tentative de putsch manqué qui s'en était suivie.

«Le ministère de la Défense nationale et des Anciens combattants voudrait porter à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale qu'aucun groupe armé n'a été remarqué, traversant la frontière entre le Burundi et le Rwanda », à la date indiquée du 12 mars dernier, lit-on dans une mise au point de l'état-major général de l'armée burundaise.

Copyright © 2017 Infos Plus Gabon. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.