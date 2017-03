Niger: Trafic présumé de bébés nigérians - Hama Amadou va se pourvoir en cassation

Ils ont tous écopé d'un an de prison ferme. Les agents de l'Etat civil, reconnus d'avoir fait des déclarations mensongères et usage de faux dans l'établissement des actes de naissance des bébés du Nigéria, ont également été condamnés à cinq ans d'emprisonnement chacun.

Les 28 accusés, présents à la barre, et Hama Amadou, absent du jugement, ont tous été reconnus coupables de « supposition » et « recel » d'enfants.

Au Niger, l'opposant Hama Amadou a été condamné à un an de prison ferme, ce lundi 13 mars, à Niamey. C'est le délibéré prononcé par les trois juges de la Cour d'appel qui a jugé l'affaire dite des « bébés nigérians ». L'ex-ministre de l'Agriculture, Abdou Labo, a lui aussi été condamné à un an de prison ferme, alors que plusieurs autres accusés ont écopé de 5 ans de prison. Le procès s'est déroulé en l'absence du principal accusé, Hama Amadou, et de ses avocats qui ont boudé l'audience.

