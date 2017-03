Niger: Condamnation de Hama Amadou - La descente aux enfers continue

Au Niger, l'opposant Hama Amadou a été condamné à un an de prison ferme, ce lundi 13 mars,… Plus »

Cela dit, s'il est vrai que d'aucuns ont vite fait de parler de cabale politique contre Hama Amadou qui fut un allié de Mahamadou Issoufou, il faudrait cependant savoir raison garder. Car, à tout point de vue, Hama Amadou n'a pas non plus présenté un comportement qui laissait peu de place au doute dans ce dont on l'accuse.

Il en est de même pour le Général Jean-Marie Mokoko au Congo Brazzaville, qui, pour avoir lorgné la place du seigneur, est tombé en disgrâce et a été mis au cachot. On peut multiplier les exemples à travers le continent.

Ainsi va la politique en Afrique. Quand on entre en dissidence avec le régime en place, il faut s'attendre à tout. C'est à ce moment que commence la descente aux enfers. C'est le cas de Moise Katumbi de la RDC, qui, pour avoir tourné le dos au président Joseph Kabila, en aura vu des vertes et des pas mûres.

En tout cas, si l'objectif du président Mahamadou Issoufou était de détruire politiquement son adversaire Hama Amadou, on peut dire qu'il l'aura atteint. Car, non seulement il a réussi à nuire à la réputation de l'homme, mais aussi à mettre du sable dans son couscous lors de la dernière présidentielle.

