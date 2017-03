Cote d'Ivoire: Quand Serge Aurier s'offre une nouvelle polémique

Déjà au coeur de nombreux écarts, les moindres faits et gestes d'Aurier sont scrutés à la loupe. Et font les choux gras de la presse.

L'ancien Toulousain pressé, met son maillot, ses chaussettes, ses chaussures, son short avant de faire ses lacets sur le bord de la touche et rentrer en jeu, non sans une discussion avec son entraineur. Entre la blessure de son coéquipier et le remplacement voulu, près de 8 minutes.

On joue la 72è minute. Le Belge Thomas Meunier se blesse et doit être remplacé. Serge Aurier est appelé. Mais l'Ivoirien n'est pas prêt. De longues minutes s'écoulent.

