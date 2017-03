Malawi: Le pays se retire des éliminatoires du CHAN 2018 et de la CAN 2019

L'équipe est sans sélectionneur depuis septembre 2016 et le départ du Burundais Nsanzurwimo Ramadhan qui avait pris un seul match en charge dans les éliminatoires de la CAN 2017 (victoire 1-0 sur le Swaziland). Un intérim d'Ernest Mtawali limogé en juillet de la même année.

Le Malawi devait affronter Madagascar pour les qualifications pour le CHAN début avril et jouer le vainqueur de Comores-Ile Maurice pour la 1ère journée des éliminatoires de la CAN 2019 en juin prochain. Les autres membres du groupe sont le Cameroun et le Maroc.

La FAM avait requis de l'Etat, le recrutement d'un entraineur étranger qui serait payé 50-50 par les deux parties, ce que le gouvernement a refusé. « Ayant évalué toutes les options, nous avons décidé de retirer l'équipe nationale sénior des éliminatoires du CHAN 2018 et de la CAN 2019 pour manque de moyens financiers », peut-on lire.

