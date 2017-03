Congo-Kinshasa: Deux experts onusiens disparus dans le Kasaï

« Ils sont portés disparus. Nous n'avons pas encore reçu ni revendication, ni demande de rançon. Nous faisons tout notre possible pour les localiser ». Une patrouille de casques bleus tentait lundi de retrouver les six personnes disparues. Les opérations de recherches vont se poursuivre.

Ils étaient au Kasaï-Central depuis 5 jours et selon les autorités congolaises, les deux enquêteurs des Nations unies ont été enlevés avec leurs trois chauffeurs de taxi-moto et leur interprète.

En RDC, deux experts des Nations unies sont portés disparus depuis dimanche 12 mars dans la région du Kasaï, région du centre de la République démocratique du Congo agitée par une rébellion depuis plus de six mois. Les deux experts sont de nationalités américaine et suédoise. Ils étaient chargés par le Conseil de sécurité d'enquêter sur les groupes armés, les violations des droits de l'homme et les possibles violations d'un embargo sur les armes dans le pays.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.