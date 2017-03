Algérie: Constantine - Création d'un atelier professionnel pilote pour handicapés

Après avoir concédé un nul de zéro but partout à domicile face à la Jeunesse… Plus »

Cette association compte 53 handicapés moteurs, 22 déficients mentaux, 18 trisomiques, 10 aveugles et 5 sourds et malentendants, encadrés par un groupe de bénévoles, a-t-on souligné.

A part les aveugles et malvoyants qui arrivent à être embauchés comme standardistes dans les services communes ou dans des entreprises, les sourds et malentendants, a-t-elle déploré, ne sont pas recrutés à cause de leur handicap nécessitant leur accompagnement par un éducateur spécialisé pour déficients auditifs et maitrisant le langage des signes.

Cette même source a fait savoir, à ce propos, que cette formation vise à les préparer dans le cadre d'un projet de centre d'aide par le travail (CAT) pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées, où chaque atelier sera protégé et adapté à chaque handicap, et ce, pour ouvrir les "horizons du monde du travail" à cette catégorie sociale.

