Algérie: Législatives 2017 - Messahel appelle à une forte participation de la communauté nationale à l'étranger

M. Messahel a appelé en outre à "faire preuve de vigilance au vu des risques qui planent sur le pays" et à "être serein car l'Algérie est sur la bonne voie au plan politique, économique, culturel et même social".

Les préparatifs pour ce rendez-vous "se déroulent normalement au niveau des quatre zones (Maghreb arabe et Afrique, France nord/sud-Europe et Amérique), a indiqué le ministre relevant que les ambassades et consulats comptent près de deux millions d'inscrits.

Invité de l'émission "Hiwar Essaa" de la télévision nationale, M. Messahel a estimé que "la communauté algérienne établie à l'étranger compte d'énormes potentialités et a un rôle important à jouer dans le développement du pays", souhaitant la voir participer massivement lors des législatives du 4 mai prochain et "contribuer au processus de prise de décision".

