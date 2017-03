Algérie: L'adoption par le pays des règles d'origine de la zone pan-euro-méditerranéenne en discussion

Après avoir concédé un nul de zéro but partout à domicile face à la Jeunesse… Plus »

En attendant l'intégration de ces deux nouveaux espaces commerciaux, l'Algérie a conclu jusqu'à présent un accord d'association avec l'UE entré en vigueur en 2005 et a adhéré à la Grande zone arabe de libre-échange en 2009 en plus de la conclusion d'un accord commercial préférentiel avec la Tunisie.

Néanmoins, un processus de négociation pour la révision de cette convention avait été entamé en 2007 en vue d'assouplir et de moderniser ses règles commerciales avec des facilités et la généralisation de certaines notions et la définition d'une nouvelle durée du certificat d'origine.

Les discussions pour l'adoption de ces règles "sont en cours au niveau du ministère du Commerce et les autres secteurs concernés", a indiqué Lila Mokhtari, responsable à la direction générale du Commerce extérieur au ministère du Commerce, lors d'un séminaire sur les règles d'origine et leur impact sur le commerce extérieur de l'Algérie.

