Algérie: Médias - La crédibilité de l'information réside dans sa vérification

Alger — La crédibilité de l'information réside dans sa vérification et son recoupement, a indiqué lundi à Alger le correspondant et éditorialiste au quotidien "Il Soro 24 Ore" et membre de l'institut des affaires internationales de Rome, Ugo Tramballi, estimant que le Web a "tué" le fondement de l'information.

"Les journalistes n'ont plus de relation directe avec les événements à cause du Web, lequel a tué le fondement de l'information en ne vérifiant pas scrupuleusement l'information donnée", a-t-il soutenu lors d'un séminaire de formation portant sur le thème "le journalisme à l'aune des réseaux sociaux: le journaliste témoin ou protagoniste?".

Ce spécialiste a préconisé que le journaliste soit un "trait d'union" entre les événements et les citoyens, insistant sur la nécessité de "vérifier et de recouper l'information avant de la donner".

Pour M. Tramballi, le vrai journaliste "ne devrait avoir pour motivation que l'information et non des motivations politiques", relevant, cependant, qu'il doit avoir "une critique constructive".

Il a ajouté que le journaliste "n'a pas pour vocation de changer le monde, mais il a pour mission de raconter le monde avec honnêteté et courage".

M. Tramballi qui est également membre du centre pour la paix au Moyen-Orient à Milan (Italie), a commencé sa carrière en 1976 au quotidien "Il Giornale" et à partir de 1983, il est envoyé spécial au Moyen-Orient, en Inde et en Afrique et correspondant de guerre au Liban, en Irak, en Iran, en Afghanistan et en Angola.

Cette rencontre a vu la présence notamment du ministre de la Communication, Hamid Grine, et de responsables de médias nationaux.