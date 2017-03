Algérie: Le pays et l'UE entérinent le document portant évaluation de leur Accord d'association

Après avoir concédé un nul de zéro but partout à domicile face à la Jeunesse… Plus »

A l'occasion de la réunion à haut niveau du Conseil d'association UE-Algérie tenu lundi à Bruxelles, l'UE et l'Algérie ont signé une série de projets, pour un montant de 40 millions d'euros, afin d'aider l'Algérie à diversifier son économie et à améliorer le climat des affaires grâce à des mesures allant du développement des énergies renouvelables à la modernisation des finances publiques.

"Notre objectif est d'aider l'Algérie à remédier aux difficultés économiques auxquelles elle est confrontée actuellement et à forger des liens plus étroits avec les entreprises européennes", a-t-il affirmé.

"Nous avons constaté qu'il y a une asymétrie structurelle dans la manière dont l'accord a été appliqué. Nous estimons que s'il doit y avoir une asymétrie à l'avenir, elle doit être au bénéfice de l'Algérie et de l'économie algérienne", a-t-il plaidé, relevant néanmoins que l'Algérie est "respectueuse de sa signature et de ses engagements".

"Nous entendons tout faire pour tirer le meilleur de l'Accord d'association et nous projeter ensemble résolument vers l'avenir, un avenir qui sera qualitativement meilleur pour les deux parties", a déclaré le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale Ramtane Lamamra lors d'un point de presse conjoint avec la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini et le Commissaire chargé de la politique européenne de voisinage, Johannes Hahn.

Bruxelles — L'Algérie et l'Union européenne (UE) ont entériné, lundi à Bruxelles, le document portant les conclusions de l'évaluation conjointe de la mise en œuvre de l'Accord d'association Algérie-UE, signé en 2002 et entré en vigueur en 2005.

