Après avoir concédé un nul de zéro but partout à domicile face à la Jeunesse… Plus »

"Ces actions portent sur l'assistance technique et d'échange d'informations qui permet la diffusion, à court terme, de savoir-faire et de bonnes pratiques, en particulier dans le cadre de l'élaboration des actes législatifs", a-t-on expliqué.

Depuis son lancement en 2007, les interventions du programme P3A ont porté sur des jumelages institutionnels, des actions ponctuelles telles que la mobilisation de l'expertise privée à travers l'assistance technique pour réaliser les actions à court et moyen termes, ainsi que sur des appuis spécifiques à travers le programme d'assistance technique et d'échange d'informations (TAIEX).

Selon une source diplomatique, ce programme (P3A) vise la mise à niveau des administrations et des institutions publiques algériennes pour être en mesure de remplir les objectifs de l'Accord d'association Algérie-UE, en apportant à celles-ci l'expertise et les outils de travail nécessaires à la réalisation des objectifs de l'Accord.

La convention a été signée par le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra, et la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, ainsi que par le commissaire chargé de la politique européenne de voisinage, Johannes Hahn à l'occasion de la 10ème session du Conseil d'association Algérie-UE.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.