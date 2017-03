Algérie: La formation des élues locales, une opportunité pour la femme de devenir un acteur politique fondamental

Constantine — Les cycles de formation initiés au profit des élues locales constituent une opportunité habilitant la femme à devenir un acteur et partenaire politique fondamental, a assuré lundi à Constantine Fatiha Hamrit, directrice de la gouvernance locale au ministère de l'Intérieur et des Collectivités Locales.

Ces formations s'inscrivent dans le cadre des efforts de l'Etat en faveur de l'équité des sexes, en tant qu'élément fondamental de la démocratie notamment à la veille du rendez-vous électoral du 4 mai prochain, a souligné la même responsable, lors de la cérémonie d'ouverture de l'ultime cycle de formation d'élues locales des wilayas de Guelma, d'Oum El Bouaghi et de Constantine organisé par le ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales en coordination avec l'ONU-Femmes et en présence de l'ambassadeur de Belgique en Algérie, Pierre Gillon.

Les assemblées locales élues sont des structures de "proximité par excellence" et la femme qui y est élue est appelée à agir en tant que force active pour raffermir ses performances de conduite des campagnes électorales, de communication positive et d'exercice de politiques correctes basées sur des programmes d'action, a indiqué Mme Hamrit.

Ces rencontres, a-t-elle ajouté, permettent de consolider la participation de la femme dans les futures élections et de surmonter les obstacles pour atteindre la place qui lui revient. Les cycles de formation permettent également de relever l'aptitude de ces élues à conduire le développement dans les collectivités locales et accompagner les changements de la société.

Les acquis obtenus par la femme algérienne reflètent "une ferme volonté politique d'amener la femme à occuper la place qui lui est due", a ajouté la directrice de la gouvernance locale, tout en soulignant que le dispositif juridique, mis en place pour consolider la représentativité de la femme dans les assemblées élues, traduit la vision politique qui anime le gouvernement algérien avec son effet positif sur la carte politique dans le pays.

De son côté, le coordinateur résident de l'ONU, Eric Overvest, a indiqué que ces cycles de formation, lancés depuis décembre passé, ont été organisés dans les six wilayas d'Alger, Tizi Ouzou, Oran, Sétif, Ouargla et Chlef et ouvrent la voie à des horizons de coopération entre l'ONU et le gouvernement algérien en faveur de l'évolution de la qualité de la représentativité des femmes et de leurs performances.

Il a également mis l'accent sur la participation efficace de la vie politique en Algérie qui constitue "un modèle" en matière de promotion des droits de l'Homme en général et de la femme en particulier.

M. Overvest a évoqué le programme ambitieux visant à concrétiser une participation pleine et efficace de la femme dans tous les domaines de la vie à l'horizon 2030, soulignant que l'Algérie a été retenue dans ce programme.

Durant quatre jours, les élues participantes à ce cycle de formation, animé par des experts, seront initiées aux techniques et outils de gestion moderne qui renforceront leurs performances au sein des assemblées locales.