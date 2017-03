Tunisie: La Secrétaire générale rappelle la mobilisation de la Francophonie dans la lutte contre le terrorisme

L'OIF compte 58 Etats et gouvernements membres, et 26 pays observateurs.

Michaëlle Jean a insisté sur l'important travail de mobilisation déjà engagé par la Francophonie auprès de ses Etats et gouvernements et destiné à mettre tous les moyens en œuvre pour éradiquer ce fléau, conformément aux engagements pris à l'occasion du XVIe Sommet de la Francophonie organisé à Antananarivo (Madagascar) en novembre 2016

« Face à ces attentats, la communauté francophone demeure plus que jamais déterminée à combattre cette constante menace à la paix, à la stabilité et au développement de nos pays», a-t-elle ajouté.

