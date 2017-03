Sénégal: 1700 hectares affectés à l'USSEIN par les collectivités locales

Le taux de chômage est plus élevé parmi les personnes ayant le niveau BFEM/CAP/BEP et les… Plus »

Les formations de l'USSEIN seront organisées au sein de 11 unités de formation et de recherche (UFR), qui seront implantées entre les localités de Kaolack, Fatick, Toubacouta, Diourbel et Kaffrine.

"Mais nous allons développer et rationaliser l'occupation de tout cet espace aux plans pédagogique et économique de sorte à valoriser tout cela", a-t-il encore souligné.

"C'est une assiette foncière qui est assez importante et qui est conforme aux grandes ambitions et grandes infrastructures pédagogiques prévues pour cette université à travers ses cinq sites retenus pour son implantation", a-t-il estimé.

