Sénégal: La Croix-Rouge lance un projet d'érection de 350 cases durables à Ronkh

Le taux de chômage est plus élevé parmi les personnes ayant le niveau BFEM/CAP/BEP et les… Plus »

Le démarrage officiel des travaux a été notamment acté par une cérémonie organisée sur la place du village de Médina Mountaga en présence des autorités administratives, coutumières et des responsables de la Croix Rouge sénégalaises et leurs homologues du Luxembourg, a constaté un correspondant de l'APS.

Médina Mountaga (Dagana) — Au total, 350 cases durables et autant de latrines et de cuisines à foyer amélioré seront construites à Ronkh (nord) dans le cadre d'un projet initié par la Croix-Rouge sénégalaise et le département d'aide de la Croix-Rouge luxembourgeoise dans cette commune du département de Dagana, a appris l'APS mardi.

