Sénégal: Recrutement en vue de 15 enseignants pour coordonner les 11 UFR de l'USSEIN

L'USSEIN aura 11 unités de formation et de recherche (UFR), réparties en 5 campus prévus à Fatick, à Kaolack, à Toubacouta, à Diourbel et Kaffrine . Au total 28 référentiels métiers et 31 licences professionalisantes ont été retenus pour l'USSEIN.

"L'agent comptable de l'USSEIN a été nommé récemment et sera installé à Kaolack, le 29 mars prochain. Quant au recteur de l'université, il est déjà en place depuis, et tout cela veut dire que le processus de pilotage administratif de l'université est en bonne voie pour la rentrée universitaire d'octobre 2017", a-t-il commenté.

