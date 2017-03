Algérie: Hôpital psychiatrique de Boudouaou - Une structure enfin livrable en 2017

Après avoir concédé un nul de zéro but partout à domicile face à la Jeunesse… Plus »

La wilaya de Boumerdès dispose de structures de santé d'importance, dont des établissements publics de santé de proximité à Bordj Menail, Dellys, Khmis El Khechna et Boumerdès assurant différentes spécialités et couvrant les besoins de la population locale.

La mise en service de ce projet serait de nature à diminuer considérablement les déplacements pénibles et coûteux des malades de la région vers les hôpitaux d'Alger, de Tizi-Ouzou et de Blida, comme c'est le cas actuellement.

Doté d'une enveloppe de plus d'un milliard de DA, ce projet est en réalisation sur une assiette de plus de 30.000 m2, du lieu-dit Badreddine, caractérisé par un emplacement bien aéré et éloigné du brouhaha de la ville.

Boumerdes — Les habitants de Boudouaou (Boumerdès), à l'Est d'Alger, attendent avec impatience la livraison, annoncée pour fin 2017, de l'hôpital psychiatrique de 120 lits, une structure en souffrance depuis plus de trois ans.

