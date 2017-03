Algérie: Les listes électorales n'auront plus besoin d'assainissement à l'avenir

Après avoir concédé un nul de zéro but partout à domicile face à la Jeunesse… Plus »

M. Mazouz a rappelé que le travail de l'administration prendra fin à 2 heures du matin le jour du scrutin pour laisser place aux encadreurs des centres et bureaux de vote qui seront plus de 500 000 le 4 mai.

Le représentant du ministère de l'Intérieur a mis l'accent sur "l'impartialité de l'administration" lors des élections, un principe consolidé, a-t-il dit, au titre du dernier amendement constitutionnel qui a consacré la pérennité de la Haute instance indépendante de surveillance des élections et qui traduit la forte volonté politique d'assurer le succès de l'opération électorale et de garantir la neutralité de l'administration".

Le recours devant la justice doit être introduit entre le16 et le 19 mars, le tribunal devant statuer entre le 20 et le 26 mars.

Plus de 287 000 citoyens doublement inscrits et près de 436 000 personnes décédées ont été radiés des listes électorales.

Il est à rappeler qu'à l'issue de la révision annuelle ordinaire des listes électorales effectuée en octobre dernier et de la révision exceptionnelle qui a eu lieu du 8 au 22 février, le corps électoral a atteint 23 276 550 inscrits dont plus de 900 000 membres de la communauté algérienne établie à l'étranger.

Invité du forum de la chaîne I de la Radio nationale, M. Mazouz a indiqué que la modernisation de l'administration a rendu possible un recoupement des listes électorales et du fichier national de l'état civil permettant d'identifier les inscrits plus d'une fois et les personnes décédées.

Alger — Le secrétaire général du ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales, Hocine Mazouz a révélé lundi que les listes électorales ne feront plus l'objet d'assainissement après l'élaboration en cours du fichier national de résidence.

