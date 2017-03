«De plus en plus, le rôle de la femme s'affirme au niveau économique mondial. En plus de ses tâches habituelles concernant l'éducation des enfants et l'entretien du foyer, la femme d'aujourd'hui est un véritable acteur de développement et de croissance pour sa communauté ». La Première Dame, Dominique Ouattara, marraine de la célébration de la 40ème édition de la Journée internationale de la femme, réitérait ainsi, hier, le rôle prépondérant de la femme, à la cérémonie officielle qui a eu lieu à la place de la nouvelle gare à Adzopé.

Dans la foulée, elle a fait remarquer que "pour que la contribution des femmes soit reconnue, il est impératif de leur apporter des ressources suffisantes, qui leur permettront de mener à bien des activités génératrices de revenus et de devenir autonomes". Toute chose, qui à l'en croire, permettra aux filles de construire des projets de carrière pour leur avenir et faire évoluer leur situation sociale.

Dressant un bilan du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire (FAFCI), elle a souligné qu'en cinq années, ce fonds a permis d'aider 115 000 femmes de toutes les régions, à démarrer une activité génératrice de revenus, en leur octroyant un crédit à taux d'intérêt très bas, sans caution ni frais de dossiers.

« Aujourd'hui, un grand nombre de nos sœurs ont pu gagner en autonomie et sont en mesure de soutenir leurs familles en assurant un revenu additionnel au foyer », a-telle poursuivi.

En plus des 450 millions Fcfa déjà mis à la disposition des femmes de la Mé, elle a annoncé un montant additionnel de 200 millions Fcfa pour le financement de 2000 projets supplémentaires.

Séance tenante, elle a remis des dons en vivres et matériel, d'une valeur de 100 millions Fcfa aux populations de la Mé. Elle a offert 1000 tables-bancs pour les établissements scolaires et 13 millions Fcfa en espèces aux acteurs des différentes couches sociales. Ce qui porte le montant des dons faits à 113 millions Fcfa.

Avant la Première Dame, la représentante du Secrétaire général des Nations Unies, Aïchatou Mindaoudou, livrant le message du patron de l'ONU, a relevé le fait que les femmes voient constamment leurs droits remis en cause et plaidé pour que la gent féminine ait accès à la scolarisation et aux soins de santé.

Le ministre Patrick Achi, secrétaire général de la présidence de la République, fils de la région, a exprimé sa gratitude à l'hôte d'Adzopé dont les dons ont permis, selon lui, de changer fondamentalement la vie des femmes. Il a ensuite rendu hommage à la femme.

La ministre la Solidarité, de la Femme et de la Protection de l'Enfant, Mariatou Koné, a traduit la reconnaissance de la gent féminine à la bienfaitrice qui a toujours mené la bataille pour l'amélioration des conditions de vie des personnes vulnérables.

La ministre est revenue sur les avancées en matière de la promotion des droits de la femme. En marge de la cérémonie, Dominique Ouattara a visité une ferme tenue par l'Association des femmes paix et développement social (AFPDS).