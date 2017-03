C'est une innovation de taille! pour sa cinquième édition qui a lieu cette année, le concours international de danses traditionnelles "a chez nous pays" s'ouvre, non seulement, aux quinze (15) pays de la communauté économique des etats de l'Afrique de l'ouest (Cedeao); mais va à la conquête du monde entier. et cela, à commencer par l'espagne (europe) et la chine (asie). pour la présentation de ce concours qui a pour vocation, entre autres, la préservation du patrimoine culturel africain et mondial, eric sékongo, son initiateur et l'ensemble de ses partenaires étaient face à la presse mercredi dernier au bureauabidjan de l'unesco à cocody.

« "a chez nous pays" vient pour être le point de repère pour tous, sans distinction de classes sociales, de races, de couleurs et de confessions religieuses, mais surtout pour éduquer les générations à venir avec les danses traditionnelles », a révélé eric sékongo, tout en précisant que les présélections nationales se tiendront dans les villes de Bouaké, ferké, abengourou, Bouna, yamoussoukro, grand-Bassam et abidjan.

Bien avant lui, ydo yao, représentant résidant de l'unesco à abidjan, a expliqué que "a chez nous pays" « fait la promotion du patrimoine matériel et immatériel de l'afrique. en cela, le concours épouse les objectifs de l'unesco qui font de la culture le socle du développement ».

Il a trouvé dommage que la majorité des pays africains « consacrent seulement 1% du budget national à la culture». Quant au professeur david musa soro, directeur général du Bureau ivoirien pour la promotion de l'inté- gration africaine (Bipia), il a exposé sur les enjeux de ce concours qui est une contribution, non seulement à la fédération des 15 pays membres de la cedeao, mais aussi qui est un acte majeur au passage, en 2020, « de la cedeao des etats à la cedeao des peuples ». des structures telles que côte d'ivoire Tourisme, la fondation atef omais et le Bipia soutiennent le projet. « la culture au service de l'intégration et du brassage des cultures » est le thème de cette 5ème édition de "a chez nous pays".