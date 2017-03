Cote d'Ivoire: Réhabilitation du Postel 2001 - L'Ansut reçoit 36 milliards de fcfa

Celui-ci porte sur la somme de 27 milliards de FCFA en vue du financement partiel du projet d'amé- nagement du boulevard de Marseille. Ce projet consistera en l'élargissement du boulevard existant en deux fois deux voies et permettra de décongestionner le boulevard Giscard d'Estaing, contribuera à fluidifier le transport dans le sud d'Abidjan et à réduire le nombre d'accidents.

Se félicitant de cette signature, Bruno Koné a invité l'Ansut à veiller à l'entretien préventif de l'immeuble Postel 2001. Outre cet accord de prêt, un second a été signé, cette fois-ci entre l'Etat de Côte d'Ivoire et la BOAD.

En charge d'assurer pour le compte de l'Etat, la maintenance, la gestion et la réhabilitation du patrimoine immobilier servant de cadre d'exploitation au secteur des Télécommunications, l'Ansut a donc sollicité auprès de la Boad, une levée de fonds de 36 milliards de FCFA pour le remboursement intégral de l'avance accordée ainsi que des intérêts courus et capitalisés.

Cette somme, selon le directeur général de l'ANSUT, Soro-Kipéya Euloge, servira à mener la réhabilitation à son terme et rembourser l'avance accordée par l'entreprise PFO Africa CI pour la réalisation des travaux. A l'en croire, l'entreprise PFO Africa CI avait été recrutée pour réaliser le financement, la conception et l'exécution des travaux de réhabilitation de l'immeuble.

L 'Agence nationale du service universel des télécommunications (ANSUT) vient d'obtenir auprès de la Banque ouest africain e de développement (BOAD) un prêt de 36 milliards de FCFA pour la réhabilitation de l'immeuble Postel 2001. La signature de cet accord de prêt s'est déroulée hier à l'immeuble SCIAM en présence du ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste, Bruno Koné, et du ministre de l'Economie et des Finances, Adama Koné.

