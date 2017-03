Cote d'Ivoire/Cameroun: Coupe de la confédération (16èmes de finale) - L'Asec prend une bonne option

L'Asec Mimosas s'est mise sur orbite pour la seconde phase des 16èmes de finale de la Coupe de la Confédé- ration. Les Jaune et Noir ont dominé, dimanche, au stade Robert Champroux, l'APEJES du Cameroun (2-0) en match aller des seizièmes. Un penalty d'Aristide Bancé (15ème) et un but de Dosso gogbeu Fabius (70ème) ont permis au représentant ivoirien de prendre une belle option sur la qualification.

Un match retour programmé, le dimanche 19 mars prochain, à yaoundé. Alors que les poulains de Traoré Siaka pouvaient espérer mieux, ils sont obligés de se contenter de cette marge, pas large mais tout de même rassurante.

Aristide Bancé (22ème, 34ème, 45+1) et Christian Angbandji (40ème) pouvaient donner un avantage plus confortable aux Mimos avant la pause.

La domination de l'Asec Mimosas reprend au retour des vestiaires. Après un joli contrôle de la tête sur un service de Dépodé Jacob Ezéchiel, Aristide Bancé décroche une lourde frappe renvoyée par la barre transversale du portier de l'APEJES, Junior Dandé (47ème).

L'Asec mène alors (1-0). Traoré Siaka, en quête de solution, fait sortir Pognongo Wendyam pour Dosso Fabius (55ème).

Un quart d'heure après, il inscrit le second but jaune et noir après une tête manquée de Bancé transformée en passe décisive (2-0, 70ème). L'Asec se met à l'abri et pouvait définitivement réaliser le break si Dosso Fabius avait accepté l'offrande de la défense de l'APEJES.

Le jeune attaquant mimosas se joue du quartier camerounais mais manque son dernier geste pour le 3ème but. Le même Dosso a la dernière opportunité pour le 3ème but.

Mais sur le service de l'attaquant international burkinabè, il rate complètement son contrôle pour le bonheur de Dandé qui s'empare du cuir. Finalement l'arbitre nigérian Ferdinand Udoh siffle la fin de la partie sur cet avantage de deux buts de l'Asec. Un résultat à confirmer dans une semaine au Cameroun.