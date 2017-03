De ses explications, il ressort que le prix du kilogramme de la noix de cajou est à l'origine du problème. « Avant le lancement de la campagne, les commerçants avaient commencé a acheté les noix de cajou. Le prix du kilogramme a même atteint 925 F CFA. Mais après le lancement de la campagne, les autorités nous demandent de ramener le prix à 690 F CFA, afin de profiter aux transformateurs nationaux ». Cette demande a été faite à travers la signature d'un protocole entre producteurs, commerçants et transformateurs, a révélé M. Sawadogo. Et de préciser que les producteurs ont refusé de signer le document ; par contre le représentant des collecteurs et grossistes l'a signé, sans consulter les commerçants.

La commercialisation de la noix de cajou est « grippée », selon le Groupement des commerçants, acheteurs et exportateurs d'anacarde/ section Bobo-Dioulasso. Il l'a fait savoir au cours d'une conférence de presse, dans l'après-midi du samedi 11 mars 2017 à Bobo-Dioulasso. Le blocage s'explique par la non délivrance des autorisations spéciales d'exportation par les autorités en charge du commerce, depuis environ deux semaines, selon le porte-parole des commerçants, Missiri Sawadogo. Sans ce document les commerçants, a-t-il poursuivi, ne peuvent pas exporter leurs produits.

Le Groupement des commerçants, acheteurs et exportateurs d'anacarde/section Bobo-Dioulasso, a organisé, le samedi 11 mars 2017, une conférence de presse pour s'insurger contre la non délivrance de l'autorisation spéciale d'exportation par les autorités en charge du commerce.

