Burkina Faso: MATD - La France veut dynamiser la coopération avec les collectivités territoriales burkinabè

Le ministre de l'Administration territoriale et de la Décentralisation, Siméon Sawadogo, a reçu en audience, le vendredi 10 mars 2017, l'ambassadeur de la France au Burkina Faso, Xavier Lapeyre de Cabanes. Les échanges ont porté sur les questions des collectivités territoriales.

Le ministère de l'Administration territoriale et de la Décentralisation et l'ambassade de France au Burkina Faso ont passé en revue, l'ensemble des questions concernant les collectivités territoriales. C'était le vendredi 10 mars 2017 à Ouagadougou. Selon l'ambassadeur français, Xavier Lapeyre de Cabanes, il est venu féliciter le nouveau ministre pour sa nomination à la tête de ce département intervenant dans un domaine de coopération important entre les deux pays. Et d'ajouter que la coopération décentralisée peut reprendre parce que les collectivités territoriales renouvelées au mois de mai dernier sont bien installées. « Beaucoup de régions et villes françaises sont intéressées pour repartir sur de meilleures bases en matière de coopération », a-t-il mentionné. Il a rappelé que cette coopération est ancienne et les collectivités territoriales françaises entendent dynamiser ce partenariat.

Pour l'ambassadeur, il s'est agi aussi de voir dans quelle mesure la France peut apporter son expertise dans les différents domaines que le gouvernement burkinabè entend introduire des réformes. « Nous nous mettons à la disposition du ministre », a-t-il lancé. A cet effet, des projets tels que les plans d'assise de la coopération décentralisée entre le Burkina Faso et la France ont été également évoqués. Il a par ailleurs échangé avec le ministre Sawadogo sur les questions de société et d'état civil. Le ministre en charge de l'administration territoriale, a précisé que la France appuie le Burkina Faso au niveau du Secrétariat permanent des frontières, de la Conférence nationale de la Décentralisation (CONAD), des sapeurs-pompiers et des PADC. Et de souligner que ce sont des domaines de coopération où la France s'investit pour accompagner le gouvernement burkinabè. Le premier responsable du ministère de l'Administration territoriale et de la Décentralisation a salué la disponibilité de l'ambassade de France à accompagner son département et le gouvernement burkinabè.