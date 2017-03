Burkina Faso: Assassinat de Salif Badini dans le Soum - Des enseignants expriment leur colère à Bobo-Dioulasso

«Salif Badini, martyr, je suis Salif », c'est ce qu'on pouvait lire sur la pancarte de la coordination régionale des syndicats de l'éducation des Hauts-Bassins, avec en avant une banderole noire, le vendredi 10 mars 2017 à Bobo-Dioulasso. Bouches cousues, visages serrés, les enseignants sortis nombreux, ont pris la direction du gouvernorat des Hauts-Bassins. Là, ils ont remis une déclaration, au gouverneur, Antoine Atiou avant de revenir à la Bourse du travail. Dans cette déclaration, la coordination régionale des syndicats de l'éducation témoigne sa solidarité à l'endroit de toutes les victimes du terrorisme et rassure tous les travailleurs affligés de son soutien « indéfectible ». Le responsable de la coordination régionale des syndicats de l'éducation des Hauts-Bassins, Ibrahim Traoré, a affirmé que ce vendredi est décrétée, journée de deuil, car l'un des leurs a été assassiné au Soum. « C'est pour manifester notre mécontentement et attirer l'attention des autorités sur les préoccupations de sécurité au niveau des populations... car l'Etat a le rôle régalien d'assurer la sécurité des personnes et des biens », a-t-il indiqué.

