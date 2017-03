Congo-Brazzaville: Boxe des pharaons - Annonce d'un stage international des entraîneurs à Brazzaville et du premier championnat national de la RDC

Dans une atmosphère spirituelle et festive, le Musée de N'Gol'Odoua, dédié au Kiebe-Kiebe, a… Plus »

Selon le Mani Honoré Massamba Diambote, la Fédération est aussi dans les préparatifs du premier championnat national de la Boxe de pharaons en RDC prévu pour cette année 2017 avec, pour cette édition expérimentale et pilote, cinq provinces, notamment le Kongo Central, le Bandundu, l'Équateur, le Nord-Kivu et Kinshasa (on considère ici l'ancienne configuration administrative du pays avec onze provinces).

L'on annonce, par ailleurs, l'organisation en avril à Kinshasa du tournoi international du Sawaara, combat africain dénommé « Pont sur le Congo » entre les Diables Rouges du Congo Brazzaville et Léopold Boxe des pharaons de Kinshasa. Quant au 5e championnat de Kinshasa de la boxe des pharaons, ça se déroulera en juin 2017. Et le lieu est déjà connu, il s'agit du stadium de basket-ball du lycée Tobongisa du quartier Binza dans la commune de Ngaliema.

L'entraîneur (Mani) de la boxe des pharaons, Honoré Massamba Diambote, est invité par la Zone 4 pour participer en tant qu'animateur dans un stage international qui sera organisé du 20 au 22 mars 2017 à Brazzaville. Cet art martial d'origine pharaonique et modernisé en ce moment par l'expert brazzavillois Jean Samba se développe sur les deux rives du fleuve Congo, à Brazzaville son berceau et à Kinshasa il est encore dans sa phase de vulgarisation.

