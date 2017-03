Burkina Faso: Ligue des champions/USMA # RCK - 2-0 : Les Faucons chutent à Alger

En match comptant pour les 16e de finale aller de la Ligue des champions 2017, l'Union sportive de la Médina d'Alger (USMA) s'est imposée face au Rail club du Kadiogo (RCK) par le score de 2 buts à 0, le samedi 11 mars 2017 au stade Omar Hamadi de Bologhine.

C'est aux environs de 20h30 (19h30 TU) que l'USMA et le RCK ont débuté le match. Comme le croyaient les supporters algériens, les choses n'ont pas été aussi faciles pour les hommes de Paul Put, entraîneur de l'équipe algérienne. Pendant les 45 minute de la première période, les " Rouge et noir " de l'USMA se sont créés plusieurs occasions de but mais les attaquants, à l'image de Ghislain Guessan, ont buté devant une défense imperméable des Faucons du RCK. Et à la pause, le score partiel était de 0 à 0. De retour sur l'aire de jeu, la défense des Burkinabè était de nouveau sollicitée. Paul Put a parfaitement réussi à faire basculer la rencontre. Il a remplacé Ghislain Guessan par Oussama Darfalou et 3 minutes après son entrée, l'ancien international olympique plante son but (71e). Amir Sayoud fait également son apparition sur le terrain et il est également buteur (86e). Un coaching judicieux et plutôt gagnant de la part du technicien belge qui aura réussi à mettre en échec son adversaire sur la seconde période.

Un score pas si catastrophique qui peut être remonté par le représentant burkinabè et pourquoi pas obtenir la qualification le week end prochain à Ouagadougou.

Source : www.competition.dz