Ile Maurice: Affaire Vanessa Lagesse - Seize ans après, le mystère plane toujours

Corail Hélicoptères Ltd vient mettre fin au monopole d'Air Mauritius en matière de services… Plus »

Une charge d'homicide involontaire avait été logée contre Bernard Maigrot depuis le 18 mai 2012, devant la cour d'assises. Ce procès devrait être entendu le 23 mars prochain. Le juge Prithviraj Fekna devrait donner un ruling sur une motion de Me Gavin Glover, Senior Counsel, pour un stay of preceedings dans cette affaire. L'avocat est d'avis que son client n'aura pas droit à un procès équitable, car il n'a pas été confronté aux nouvelles preuves.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.