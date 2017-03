Ile Maurice: Affaire BAI - Les avocats d'Iqbal Mallam Hasham demandent la radiation des charges

«Ce n'est pas possible que cette affaire traîne depuis pratiquement deux ans.» C'est ce qu'ont déclaré Me Yousuf Mohamed, Senior Counsel, et Shakeel Mohamed, les hommes de loi d'Iqbal Mallam-Hasham, poursuivi dans l'affaire BAI.

Ils ont présenté une motion pour la radiation des charges de leur client, ce lundi 13 mars en cour de Rose-Hill. «Nous demandons que les débats sur la motion de radiation des charges soit fixés», ont-ils ajouté. Par conséquent, les débats auront lieu le lundi 20 mars.

Par ailleurs, l'enquête menée par l'Independent Commission Against Corruption au sujet de l'accusé a été bouclée. Le dossier a été référé au bureau du Directeur des poursuites publiques, qui devra, pour sa part, communiquer sa position prochainement.

Pour rappel, l'ancien Managing Director de la SIC avait été inculpé pour avoir usé de sa position afin d'obtenir des faveurs du Bramer Property Fund. Il fait l'objet de deux accusations provisoires de blanchiment d'argent et de public official using his office for gratification. Iqbal Mallam-Hasham a notamment fait l'acquisition du 11e étage et d'un espace au rez-de-chaussée de la Bramer House à Ébène, au coût de Rs 105 millions.