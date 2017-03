Ile Maurice: Les travailleurs d'autobus à demi rassurés

«Ce n'est pas possible que cette affaire traîne depuis pratiquement deux ans.» C'est ce qu'ont… Plus »

Quid du transport gratuit des collégiens et des personnes âgées dans le Metro Express ? «Il nous faudra peut- être venir avec une subvention, comme pour les autobus, mais on ne peut rien affirmer pour l'heure», dit-on au ministère des Infrastructures publiques.

Lors du lancement officiel du Metro Express, vendredi 10 mars, le ministre des Infrastructures publiques, Nando Bodha, avait indiqué que le gouvernement veillera aux intérêts des parties prenantes et des compagnies d'autobus et qu'ils seront tous intégrés au projet. Le Premier ministre, Pravind Jugnauth, avait, lui, donné l'assurance qu'il y aura des consultations avec tous les acteurs du secteur.

Du côté des Infrastructures publiques, on réplique qu'il est nécessaire de recevoir toutes les données avant de convoquer une réunion officielle. «Il y a eu des discussions informelles avec les compagnies d'autobus mais encore rien de formel. Nous avons lancé les appels d'offres. Il faut finaliser tout cela et une fois les chiffres en main, nous pourrons lancer les consultations.»

En effet, l'ATTA compte déposer une lettre en ce sens au bureau du Premier ministre, aux ministères des Infrastructures publiques et du Travail et au bureau du leader de l'opposition, ce lundi 13 mars.

