Angola: Un prêtre pour plus de fraternité entre fidèles

Lubango — Le prêtre Miguel Ribeiro de Lima a appelé dimanche à Lubango, chef-lieu de la province de Huíla(sud), les fidèles à faire preuve de plus de fraternité et de solidarité pour construire une société plus juste et équilibrée.

En parlant dans l'homélie visant de saluer le second dimanche du carême, le prélat, très connu à São Tomé e Príncipe, a fait savoir qu'il était nécessaire que l'on préserve l'individu et qu'on le place au centre de l'œuvre de la création du Seigneur sur base des écritures.

Il a, également, attiré l'attention des croyant dans le sens de privilégier les relations de fraternité qui permettent d'accueillir les autres et vice-versa, de s'entraider et d'aller à la rencontre de ceux qui sont dans le besoin.

"Ce sont ces relations qui poussent à accueillir les autres, à aider et à aller à la rencontre des plus vulnérables, c'est impérieux de faire preuve d'amour, de paix et de réconciliation entre frères", a-t-il souligné.