Angola: Huíla - Nécessité d'installer de petites industries dans les zones rurales

Quipungo (Angola) — Installer de petites industries dans les zones rurales s'avère actuellement indispensable, en vue de supporter la transformation de produits cultivés du champ, et de donner une nouvelle impulsion à la production agricole.

C'est ce qu'a déclaré lundi dans la municipalité de Matala, province de Huila (sud), le fermier Fernando Filipe, précisant que la priorité devrait être donnée aux unités de production de confiture de fruit, de fruit en conserve et du jus naturel. Cette chaîne de production devrait être rejointe par les industries agropastorales, pour la transformation de viandes et le traitement de produits horticoles, a-t-il ajouté. Quant aux industries d'extraction et de transformation de roches et de minéraux, le fermier a dit que c'était le projet le plus difficile à réaliser, faute d'infrastructures, de services d'appui à l'activité productive, et de mains d'œuvre qualifiées.