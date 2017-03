Congo-Brazzaville: Action caritative - François Loussakou finance les travaux de rénovation de la chambre mortuaire de sa circonscription

Dans une atmosphère spirituelle et festive, le Musée de N'Gol'Odoua, dédié au Kiebe-Kiebe, a… Plus »

En rapport avec la rénovation de cette chambre mortuaire, il a indiqué : « Fini à compter de ce jour les petits sauts pour enjamber le ruissellement des eaux de pluie car, a-t-il indiqué, les recueillements se dérouleront maintenant dans un milieu éclatant, rayonnant et propre où le climat et l'ambiance seront favorables à la situation », a commenté le député de Makélékélé I.

Les huit poteaux en béton armé ont chacun une hauteur de 2,1 mètre et un dosage de 300 kilogrammes par mètre cube. Le ferraillage des poteaux est constitué de 4 filants d'acier longitudinaux et 18 cadres d'acier transversaux.

À la chambre mortuaire, un mur de clôture à l'entrée principale mesurant environ 23,90 mètres et ayant deux portails métalliques a été construit, la cour a été pavée et plusieurs catafalques ont été érigés en briques.

