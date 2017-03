Angola: Bié - Le gouverneur investit des nouveaux directeurs provinciaux

Cuito — Le gouverneur de Bié, Álvaro Manuel Boavida Neto, a investi lundi dans la ville de Cuito, trois nouveaux directeurs provinciaux, notamment de l?Industrie, Géologie et Mines, des Anciens Combattants et de la Jeunesse et des Sports.

Il s'agit de Antonio Boano Papo-Seco Vilingue (Géologie et Mines), Jacinto dos Santos José (Anciens Combattants) et Domingos Nilton Cesar Capama qui, désormais, exerceront ces fonctions dans le gouvernorat local.

A l'occasion, le gouverneur Álvaro Manuel Boavida Neto a demandé aux nouveaux gestionnaires d'utiliser avec intelligence le denier public, à en juger par la situation économique et financière du pays, afin de mieux servir le peuple.

Pour le secteur de la Jeunesse et des Sports, le gouverneur a précisé qu'il devrait être plus dynamique en traitant directement avec les jeunes qui, à leur tour, constituent la majorité de la population angolaise et de la province.

A cet effet, Álvaro Manuel Boavida Neto a plaidé pour la nécessité d'une plus grande créativité, l'imagination de vivre avec les jeunes afin de correspondre aux souhaits de cette frange de la société.

Pour l'Industrie, Géologie et Mines, le gouverneur a déclaré qu'en dépit d'être cruciale la relance économique, nous devons renforcer la production locale afin de mieux assurer la subsistance des familles.

Enfin, le gouvernant a exhorté le nouveau directeur des Anciens Combattants et Vétérans de la Patrie à effectuer des tâches liées à l'harmonisation des anciens guérilleros.

La mesure, a-t-il poursuivi, fera en sorte que la frange concernée puisse vivre les bienfaits de la paix, grâce à l'intégration sociale, principalement des veuves de guerres et leurs orphelins.