Angola: La situation sécuritaire est calme - Général Nunda

Parallèlement à cette situation, il a évoqué le fait que le pays vit une profonde crise économique, financière et sociale promotrice de l'instabilité, l'insatisfaction et le mécontentement de la population.

Selon lui, ces questions révèlent un engagement commun qui transcende les frontières des deux Etats, mais qui impliquent nécessairement le renforcement des relations et de la coopération bilatérale entre les Gouvernements et les institutions de défense des deux pays.

L'Angola a également contribué à garantir la démocratie, le développement économique et social et le bien-être des populations africaines, a-t-il dit.

Il a fait valoir que le profond sens politique et la vision stratégique contenue dans cette phrase appelait à la libération totale de l'Afrique et à l'émancipation et liberté de leurs peuples, marquant une étape importante dans les relations entre les deux pays.

Outre leurs missions traditionnelles pour assurer le respect de l'ordre constitutionnel et de sauvegarder des institutions démocratiques, a-t-il dit, les FAA ont encore la mission d'appuyer les grandes actions de l'Exécutif, comme le déminage du pays, l'entretien des routes et la participation à des campagnes de lutte contre les maladies endémiques.

Il a informé que les Forces Armées Angolaises (FAA) étaient dans un processus de réédification afin d'adapter leur structure organique aux missions futures, indiquant qu'elles adoptent une nouvelle division territoriale et modernisent leurs équipements et armement.

Copyright © 2017 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.