Angola: USA - Présence angolaise à une Conférence sur la Lutte contre le VIH/SIDA

En marge de la conférence, le ministre angolais de la Santé aura des rencontres avec divers partenaires américains, notamment avec la responsable d'administration des alimentations (FDA) et des médicaments, Suzane Westman, et la directrice du Centre de Contrôle de Maladies (CDC) avec lesquels il discutera des questions liées à l'initiative présidentielle de lutte contre la maladie (PMI).

Sauver le plus grand nombre possible de vies humaines en appuyant les pays dans l'application pratique de leurs programmes liés à ce plan, en vue d'améliorer les conditions de santé, tel est l'objectif du Plan d'urgence sur le VIH/sIDA.

Qualifié de pierre angulaire et de la plus importante initiative du Président américain en matière de la santé globale, le Plan d'urgence sur le VIH/Sida vise à améliorer notamment la santé des femmes, des nouveaux nés et des petits enfants.

