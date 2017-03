Angola: Namibe - Investiture des nouveaux responsables du gouvernorat

Moçâmedes — Seize nouveaux cadres de divers organismes de la province de Namibe ont été investis ce lundi, par le gouverneur de la province de Namibe, Rui Falcão, aux postes de direction et chefs de département.

Le gouverneur a investi Lenine João Francisco dos Santos comme secrétaire général du gouvernorat provincial; Maurício José Alfredo, administrateur municipal adjoint de Moçâmedes pour le secteur de gestion économique; António de Jesus Narciso da Costa, conseiller pour la sphère sociale du bureau du gouverneur provincial et António Francisco Lulendo, chef du département de l'administration, gestion du budget, patrimoine, informatique et transports du secrétariat du Gouvernement.

Le document signale également l'investiture Gilberto Silvério da Silva au poste de chef de répartition administrative du gouvernorat; Alfredo Pinto Matos Moreira, chef du département de contrôle de la pêche et aquaculture de la direction provinciale des Pêches; Paulo Isidoro Ferreira Nuna, chef du département des pêches et aquaculture de la direction provinciale des pêches; Jorge Raimundo, administrateur adjoint de Kamucuio et Joaquim Kavili Fonseca, administrateur communal adjoint de Iona, municipalité de Tombwa.

Dans l'acte d'investiture de nouveaux fonctionnaires, Rui Falcão a indiqué que le pays exigeait de plus de plus de ses cades plus de dynamique, de qualité et surtout de responsabilité en investissant davantage dans les jeunes.

"Nous appelons les nouveaux employés à apporter leurs connaissances pour résoudre les problèmes qui affligent les communautés et, ensemble, nous aidons le pays à se développer dans les différents secteurs", a-t-il conclu.