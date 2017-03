Angola: Lunda Sul - La gouverneure souligne l'importance de la formation professionnelle

Selon la source, le gouvernorat local réalise des cycles de formation professionnelle dans le but de soutenir tous les citoyens, sans aucune sorte d'exclusion, pour surmonter de multiples difficultés à trouver un emploi, ainsi qu'encourager et stimuler l'entrepreneuriat, en particulier au sein de la jeunesse.

"En atteignant les objectifs préconisés, nous rendront ainsi possible l'insertion de plus de cadres dans le marché du travail, ce qui réduira progressivement le chômage et la pauvreté dans notre province», a indiqué la gouvernante.

Saurimo — La vie économique saine et le travail décent sont possibles dans une société que les hommes sont pourvus de compétences techniques et professionnelles dans les différents domaines du savoir, a déclaré lundi, à Saurimo, le gouverneur de Lunda Sul, Cândida Narciso.

Copyright © 2017 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.