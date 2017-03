Angola: La version finale du Code pénal sera approuvée le 23 mars

Le débat mensuel sur le thème «La qualité, la sécurité et la conservation du réseau routier et des infrastructures du pays", proposé par le groupe parlementaire de l'UNITA, a été prévu pour le 24 de ce mois.

Outre la loi qui approuve le Code criminel, l'agenda de la réunion du 23 mars prévoit l'approbation finale globale de la loi organique qui approuve le Régiment du Parlement, et des propositions de loi d'amendement à la loi n ° 15/10, du 14 juin - loi du budget de l'Etat et la loi sur l'amendement à la loi n ° 30/11 du 13 septembre, loi des micros, petites et moyennes entreprises.

Contrairement à la version originale approuvée en général, il a été retiré les causes d'exclusion (cause exceptionnelles qui supprime le caractère anti-juridique d'un comportement typé comme un criminel), qui permettent l'avortement lorsque l'enjeu est la vie de la mère ou une autre situation liée à l'intégrité physique de la mère elle-même.

Copyright © 2017 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.