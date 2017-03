L'Association Géopolitique africaine et l'Université Marien-Ngouabi organisent en partenariat avec l'Institut français du Congo (IFC) un colloque international pour rendre hommage au Pr Georges Balandier, décédé le 5 octobre 2016 à Paris, en France.

Au programme de cette rencontre de haut niveau qui se déroulera à l'Institut français du Congo (IFC): des communications portant, entre autres, sur « Le politique par le bas » chez Georges Balandier (Henri Ossebi ; « Georges Balandier, un précurseur de la sociologie du travail », Régine Tchicaya-Oboa. Les autres communications porteront sur « Les dynamiques du dedans et du dehors à l'épreuve de l'actualité » ; « Georges Balandier et l'Africanisme en France » ; « Georges Balandier dans la sociologie et l'Anthropologie française de l'après-guerre » ; « Georges Balandier et la sociologie africaniste francophone » ; « Apport des membres de l'école de formation Georges Balandier dans les études africanistes ».

« Les « Brazzavilles noires » actuelles ne pouvaient ni ne sauraient donc demeurer muettes ou sourdes à cet appel de la mémoire. L'Université Marien-Ngouabi, où ont exercé certains des anciens étudiants de Georges Balandier, emboitent le pas et à l'université Cheick Anta-Diop de Dakar, entend ainsi, à son tour, rendre hommage à l'illustre disparu », a indiqué le président d'honneur du comité scientifique de cet évènement, le vice-président de l'association Géopolitique africaine, Henri Ossebi.

Selon lui, la disparition, le 5 octobre dernier, de Georges Balandier, a profondément ému, autant qu'elle interpelle aujourd'hui directement la communauté scientifique universitaire congolaise. En effet, c'est grâce aux recherches sociologiques innovantes de Georges Balandier que Brazzaville doit, notamment, la création de l'Institut d'études centrafricaines, qui deviendra plus tard le centre « ORSTM », l'actuel Institut de développement rural (IDR).

Considéré comme éminent spécialiste de l'Afrique, pionnier dans les années 1950 50, Georges Balandier a légué à la prospérité deux ouvrages ayant subi la validation du temps. Il s'agit notamment de la « Sociologie actuelle de l'Afrique noire (1ère édition ; PUF, 1955) et de la Sociologie des Brazzavilles noires (1ère édition, Armand Colin, 1955). « Aujourd'hui, la portée théorique de ces travaux fondateurs a élargi leur résonnance scientifique. Le détour qu'ils ont permis à Georges Balandier d'effectuer a fécondé une production scientifique volumineuse (18 ouvrages, traduits dans plus de 15 langues) sans trahir, pour autant, la pertinence de ses intuitions originales, sur la théorisation du changement social, le décryptage de la complexité du politique non européen, la lecture critique de la postmodernité... », a précisé l'ancien ministre.

D'après le sociologue Henri Ossebi, au-delà de la célébration mémorielle, l'enjeu de cette rencontre est double. Il s'agit d'abord de réinterroger substantiellement sa contribution conceptuelle, épistémologique et théorique à l'intelligence du social, et enfin d'offrir aux disciplines concernées par la diversité et la pertinence des travaux de Georges Balandier, un espace transversal de discussion, sur leur portée actuelle.