Congo-Brazzaville: Parution - "La Pierre noire de Natitingou" cherche un diffuseur en Afrique

Publié aux Éditions Antya, l'ouvrage "La Pierre noire de Natitingou" - Tome 1 Les cendres du seigneur Taki-Zu de l'écrivain Al-Lesa Kimbeni est disponible dans les grands rayons de distribution des ouvrages en Europe en attendant de l'être également en Afrique.

La Pierre noire de Natitingou est un roman fantastique de 350 pages autour d'une histoire renversante et emballante qui met au centre la pierre noire qui est à l'origine de la vie sur terre. Mère de toutes les pierres précieuses, la pierre noire dont le département d'Atakoura au Benin revendiquerait la provenance réunit les hommes, les divinités et les détenteurs de pouvoirs maléfiques et surnaturels...

L'histoire

Il y a 4600 ans avant notre ère, les hommes avaient découvert l'origine de notre présence sur terre. Seulement s'étant aperçus de la menace qui pesait sur le monde en proie à la calamité qui risquait de le faire disparaître, les hommes décident d'aller à la recherche de la pierre noire, seule alternative à leur malheur. En effet, en créant l'être qui devrait leur ressembler, les dieux se sont mis dans une mauvaise posture puisque celui-ci, c'est-à-dire l'aîné de la création, va tout faire à sa guise. Ainsi, pour empêcher toute dérive, ils décidèrent de lui ôter une partie de ses pouvoirs en la mettant en prison afin qu'elle perde une partie de sa puissance. Seulement, cet être sera libéré et va créer d'autres êtres que les dieux ne pouvaient pu contrôler. Seule la pierre noire, une fois retrouvée peut mettre fin à cette cavale infernale. Pour ce faire, une sorcière et un voleur de 11 ans partent ainsi à la recherche de la fameuse pierre noire. Ils arrivent à Préjus, un lieu à cheval entre le monde des dieux et celui des morts, dont ne peuvent accéder que les morts. À Préjus, ils rencontrent l'exilé qui va leur révéler que l'accès à la pierre noire est subordonnée aux codes, système des signes et des symboles qui permettent de traduire les informations, d'accéder à un lieu, de déchiffrer un texte de manière secrète...

Roman fantastique tirée d'une histoire vieille comme le monde qui met en scène les hommes, les divinités et les occupants du monde magique autour d'une pierre noire, dont l'accès à partir des codes ouvre la voie à toute vie terrestre. Véritable aventure rocambolesque à épisodes, la pierre noire transporte le lecteur dans un suspense digne des plus grandes fictions romancières de notre ère. Après ce premier tome, d'autres tomes vont suivre pour continuer cette fantastique histoire à rebondissements. En attendant, l'auteur cherche un diffuseur dans le continent pour que l'ouvrage soit également lu en Afrique comme c'est le cas en Europe. Al-Lesa Kimbeni est consultant en communication et stratégies. Auteur du roman Trois tombes pour une personne, il est Prix Sanza de Mfoa et a été couronné meilleur roman et meilleur écrivain du Congo en 2013.