Congo-Brazzaville: Littérature - L'IFC organise la 19e édition du printemps des poètes

La 19e édition du printemps des poètes va se tenir du 14 au 26 mars à Pointe-Noire sur le thème « Afrique(s) ». Pendant près de deux semaines, plusieurs activités culturelles seront organisées à l'Institut français du Congo (IFC) et au Centre culturel Jean-Baptiste-Tati-Loutard.

Le printemps des poètes revient chaque année au mois de mars avec une programmation remarquable pointillée par de nombreuses activités particulièrement riches et diverses. Durant cette période, la poésie s'exprime en lecture, en chanson, en spectacle, en balade poétique, etc. Cette année, le thème choisi a été conjugué au pluriel, il soutient une idée de diversité, tournée vers l'Afrique, ou plutôt vers les Afriques. Ce printemps de poètes va offrir aux Français de jolis moments de partage avec le vieux continent africain, car la France a beaucoup plus en commun qu'en différence avec l'Afrique.

L'IFC a profité de ce printemps des poètes pour faire résonner le poème sous de multiples formes, partant du slam au théâtre, de porter à la connaissance du public ponténégrin des auteurs connus ou plus secrets, inciter la créativité de toutes et tous, jeunes ou adultes par un concours, amener le travail de lycéens de Pointe-Noire, de l'écriture au jeu, sur une scène de théâtre.

En fait, l'IFC a pensé célébrer cet évènement sous des formes très complémentaires qu'il espère surprenantes et déroutantes. Pour le rendre plus visible, l'IFC a invité un bon nombre d'auteurs, parmi lesquels Gabriel Mwènè Okoundji (République du Congo), grand prix littéraire de l'Afrique noire en 2010 et figure marquante de la nouvelle génération des poètes africains. Il est auteur de plusieurs ouvrages dont le tout dernier «Comme une soif d'être homme, encore » est une anthologie poétique publiée par les éditions Fédérop. Alima Madina (République du Congo), auteure de Splendeur cachée de la voix d'une femme qui espère (nouvelle), elle a participé à l'anthologie de poésie « Pour Édith » publiée en juin 2009 par l'Harmattan Congo, puis à l'anthologie de poésie contemporaine « Du Congo au Danube », sous la direction de Marilena Liça.

Florent Sogni Zaoui (République du Congo), journaliste à l'Agence congolaise d'information (ACI) et ancien consultant en communication au bureau de la Banque mondiale à Brazzaville. La Noisette de la cité insipide est son troisième roman et sa sixième production littéraire. Et N'Deye Salimatou Somparé de la Guinée Conakry, son recueil « Les Constellations », publié à Conakry, l'a fait connaître au public guinéen. Mais c'est par la musique qu'elle marque le plus le paysage local avec son album « Les Maîtres de la parole », hommage aux griots, bardes des temps modernes.

Au programme de ce printemps de poètes, il y aura le 14 mars à 19 h une soirée poétique à la carte, marquée par une déambulation poétique à l'IFC avec les comédiens de la compagnie «Théâtre à la Carte» qui feront découvrir au public des textes de toute l'Afrique et des Antilles.

Le 17 mars à partir de 19 heures, il y aura dans la salle de spectacle de l'IFC une cérémonie de remise des prix du concours de poésie, cette soirée sera animée par Laila Embounou. Les 1er et 2e prix du Jury ainsi que le prix du public dans les deux catégories adultes et jeunes seront remis aux lauréats par des personnalités du monde culturel de Pointe-Noire, parmi lesquelles Jean-Luc Delvert, consul général de France, Emmanuelle Jessua, Alain-Rock Ngoma, directeur du Centre culturel Jean-Baptiste-Tati-Loutard, Kaly Djatou, proviseur du lycée Mpaka, Alphonse Nkala, directeur départemental du Livre et de la Lecture publique de Pointe-Noire et Noura Boussiadi, proviseure adjointe du lycée Charlemagne.

Le samedi 18 mars à l'IFC, une journée slam à partir de 15 h : restitution des ateliers slam enfant, animés par Gilles Douta et à 19 heures un concert de Diofel, suivi du Collectif Styl'Oblique. Le mercredi 22 mars à 18 heures au Centre culturel Jean-Baptiste-Tati-Loutard, un cercle des lecteurs sur le thème «La poésie congolaise : s'inscrire dans un héritage » ? La présentation sera animée par Alphonse Nkala, directeur départemental du Livre et de la Lecture publique de Pointe-Noire, en présence d'écrivains congolais comme George Mavouba Sokate, Huguette Massamba et Hugues Éta.

Le 25 mars à 18 h à l'IFC, il y aura un colloque sur l'actualité et la diffusion de la poésie africaine, parmi les poètes invités figurent entres autres Gabriel Okoundji (République du Congo), Florent Sogni Zaoui (République du Congo), Alima Madina (République du Congo) et N'Deye S. Somparé (Guinée Conakry). Et enfin le 26 mars à 15 heures dans la salle de spectacle de l'IFC, une poésie en scène avec un spectacle des lycées de Pointe-Noire, sous la direction artistique du poète Gabriel Mwènè Okoundji. Ce spectacle poétique est monté à partir de poèmes écrits et mis en voix par des lycéens de Pointe-Noire (des lycées Mpaka, Augagneur, Pointe-Noire II et Charlemagne), dont le travail a été accompagné par les metteurs en scène et comédiens Jehf Biyeri et Selma Mayala, sous la direction artistique de Gabriel Mwènè Okoundji.

Rappelons que le printemps des poètes est une activité française pilotée par le centre de ressources pour la poésie que financent les ministères français de la Culture et de l'Éducation nationale, cette manifestation nationale rayonne dépuis un certain temps à l'international, notamment en République du Congo.